Adı West Ham, Leicester City ve Aston Villa gibi Premier Lig ekipleriyle anılan Fenerbahçe 'nin başarılı stoperi Szalai, Macaristan'da yayın yapan Nemzetisport'a bir röportaj verdi.

Fenerbahçe'de başarılı bir sezon geçirdiğini söyleyen Szalai, "Kariyerimin zirve yılıydı. Hem milli takım hem de kulüp takımımda iyi oynadım. Fenerbahçe'yle şampiyonluğa yaklaştık ama olmadı. Yeni sezonda umarım bu hedefimize ulaşırız" dedi.

Hakkındaki transfer iddialarına da yanıt veren Macar oyuncu, "Cevabı basit. Ben Fenerbahçe'deyim. Fenerbahçeliyim ve kontratım da devam ediyor. Kendimi en iyi liglerde oynarken hayal ettiğim açık. En iyi liglerde oynamak için her gün çalışıyorum. Fenerbahçe, istediği gibi bir teklif aldığını söyleyene kadar Fenerbahçe'de kalacağım" ifadelerini kullandı.

Attila Szalai geçen sezon Fenerbahçe'de 22 maçta oynadı ve 3 gol attı. Başarılı oyuncu, EURO 2020'de ise Macaristan formasıyla Almanya, Fransa ve Portekiz maçlarında 90'ar dakika forma giydi.

Kaynak: Ntv Spor