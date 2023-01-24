Attila Szalai: En önemlisi 3 puanı alabilmekti

Fenerbahçe , Süper Lig 'in 20. haftasında konuk olduğu Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti. Sarı Lacivertli ekibin Macar stoperi Attila Szalai, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu, "Her maç zor. Zaten modern futbola baktığımız zaman hiçbir maç kolay değil." dedi ve ekledi:

'Geliştirmemiz gereken noktalar var'

"İlk yarı iyi şanslar yarattık, rakip kalede fırsatlar da bulduk ama golü bulamadık. Ama dengeli bir oyun ortaya koyduk. İkinci yarı daha sabırlıydık. Topla daha iyiydik. Maç içinde bazen hatalar da yapmadık değil. Bu hatalardan dolayı rakip kontra atak fırsatları yakaladı ve iyi aksiyonlar ürettiler. Geliştirmemiz gereken noktalar var ve bunlar için sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Bugün en önemlisi 3 puanı alabilmekti. Yolumuza galibiyetlerle devam etmek istiyoruz."







