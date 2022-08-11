Attila Szalai: Çok çalışarak yolumuza devam edeceğiz

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda Fenerbahçe , 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Slovacko ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçeli futbolcu Attila Szalai açıklamalarda bulundu. Bugünkü hedeflerinin tur atlamak olduğunu ifade eden Szalai, "Buraya da kazanmak için geldik açıkçası ama maalesef beraberlikle sonuçlanan bir maç oldu. Tur atladığımız için mutlu olduğumu söyleyebilirim ama bizler açısından kolay bir maç olmadığını da eklemeliyim. Rakip zaman zaman maç içerisinde bizlere zorluklar çıkardı ama maçın genelinde iyi bir performans ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Çok çalışarak yolumuza devam edeceğiz. Pazartesi günü oynayacağımız lig maçına en iyi şekilde hazırlanacağız" diye konuştu.

"İYİ BİR YOLDA OLDUĞUMUZU SÖYLEYEBİLİRİM"

Szalai, takıma yeni katılan oyuncuların gayet iyi olduğunu dile getirerek, "Aynı zamanda karakterli oyuncular. Bizler de aynı hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sadece defans anlamında değil bence ofans anlamında da geliştirmemiz gereken noktalar var. Teknik ekip ve hocamız bizi bu noktada hazırlıyor. Bizler de sıkı şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hem hocanın sistemine hem de birlikte oynamaya, adapte olmaya çalışıyoruz. Bana göre iyi bir yolda olduğumuzu söyleyebilirim" şeklinde konuştu

DHA

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