Milliyet Gazetesi yazarı duayen gazetecisi Attila Gökçe, geçtiğimiz günlerde köşesine Mustafa Cengiz'in Fatih Terim ile ilgili söylediğini iddia ettiği sözleri taşımıştı.

Mustafa Cengiz'in bir dostuyla ettiği sohbeti köşesine taşıyan Gökçe, başkanın şu ifadeleri kullandığını belirtmişti: Bu pandemi, milli maç araları hiç yaramıyor bize... G.Saray dinleniyor sadece... Sonuçlar ortada...

Attila Gökçe dün gazeteye bir özür yazısı yazdı. İşte Gökçe'nin dünkü gazetede yer alan 'Cengiz'den özür' başlıklı yazısı:

Galatasaray Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'in yakınıyla sohbetinden edindiğim notları, gazetecilik heyecanıyla yazıya dönüştürdüm. Sayın Cengiz, üzüntüyle yaptığı konuşmalardan bazı bölümlerin abartılarak, yanlış ve eksik bilgilerle aktarıldığını söyledi, "Ben böyle bir demeç vermem. Sohbetimin, bir duyumla hatalı ve eksik biçimde yayınlanması beni de camiamızı da yıpratır" dedi. Düzeltir, özür dilerim.



