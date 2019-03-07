19. Avrupa Kış Atmalar Kupası'nda (European Winter Throwing Cup) yarışacak olan Atletizm Atmalar Milli Takımı, Slovakya'nın Samorin kentine gitti.

9-10 Mart 2019 tarihleri arasında yapılacak şampiyonada hedef madalyalar.

Pist sezonunun Avrupa'daki ilk yarışması olan Avrupa Atmalar Kupası, Slovakya'nın Samorin kentinde 9-10 Mart tarihlerinde gerçekleşecek. Bu yıl 19. kez düzenlenecek olan organizasyonda Türkiye, 16 atletle yarışacak.

Mersin'deki Seyfi Alanya Kupası'nın ardından belirlenen Milli Takım, Samorin'den madalyalarla dönmeyi hedefliyor. Kadroda önemli isimlerin yer saldığı Milliler, Samorin'de şu isimlerle podyum arayacak.

ERKEKLER

Gülle atma: Osman Can Özdeveci

Disk atma: Yusuf Yalçınkaya

Cirit atma: Emin Öncel

Çekiç atma: Özkan Baltacı

Cirit atma U23: Ümmet Değermenci

Disk atma U23: Oğuzhan Özdayı

Gülle atma U23: Alperen Karahan

Çekiç atma U23: Hakan Mert Sözüdiri

KADINLAR

Gülle atma: Emel Dereli

Disk atma: Semra Türk

Çekiç atma: Zeliha Uzunbilek

Cirit atma: Eda Tuğsuz

Gülle atma U23: Sinem Yıldırım

Disk atma U23: Özlem Becerek

Çekiç atma U23: Deniz Yaylacı

Cirit atma U23: Esra Türkmen

DHA