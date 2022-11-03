Atlı dayanıklılıkta çifte madalya

Cumhuriyet’in 99. yıldönümünde Çanakkale Tarihi Alan’da Uluslararası Atlı Dayanıklılık Şampiyonası yapıldı... Yunanistan, Bulgaristan, Ürdün ve Türkiye’den 24 takımın 100-120 kilometrelik zorlu parkurlarda atlar ve binicileri kıyasıya rekabet etti.

Uluslararası yarışma 10 saatlik mücadele sonunda 120 kilometrede Ürdün’den katılan Sattam Abas Snaip birinci olurken ikinciliği Kayra Aranmış üçüncülüğü ise İrem Kavraz elde etti..