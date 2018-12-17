Atletizmde uluslararası turnuvalar ve şampiyonalarda 495 madalya

Hollanda'nın Tilburg kentinde katıldığı Avrupa Kros Şampiyonası ile bu yılki büyük şampiyona takvimini tamamlayan Türkiye atletizmi, Buenos Aires'teki Gençlik Olimpiyatları'ndan Berlin'deki Avrupa Atletizm Şampiyonası'na, Tarragona'daki Akdeniz Oyunları'ndan İstanbul'daki Balkan U18 Şampiyonası'na kadar 23 farklı şampiyonada madalya kovaladı.

Ay yıldızlılar, bu etkinliklerde tam 189 madalya elde ederek en başarılı sezonlarından birini geride bıraktı. Milli atletler, şampiyonalarda 59 altın, 62 gümüş, 68 de bronz olmak üzere toplam 189 kez podyumda yer aldılar. Geçtiğimiz yıl 27 yarışmada 205 madalya alan Türkiye, daha az şampiyonanın düzenlendiği 2018'de yine tüm zamanlardaki en yüksek madalya sayılarından birine ulaştı.

Milliler, yapılan Balkan şampiyonalarının çoğunda madalya sıralamasının birinci sırasını elde ederken, Avrupa Kros'ta takım halinde üçüncü oldu. Berlin'de beş madalya kazanan Türk atletler, Gençlik Olimpiyatları ve Dünya Yürüyüş Kupası'nda tarihte ilk kez Türkiye'ye madalya getirdiler.

TOPLAM 495 MADALYA

Türk atletlerin yurt dışında ve yurt içinde katıldıkları özel yarışmalar, uluslararası turnuvalar ve milli takımın uluslararası hazırlık müsabakaları göz önüne alındığında ise Türkiye'nin madalya sayısı toplamda 495'e ulaştı. Milli atletler geçtiğimiz yıl 447 madalya aldıkları uluslararası madalya sayısını, bu yıl 169'u birincilik, 157'si ikincilik, 169'u da üçüncülük olmak üzere 495'e yükselttiler.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, geride kalan sezonda atletlerinin performansından memnun olduğunu belirtirken, "Aslında bazı şampiyonalarda beklediğimizin altında madalya gelmesine karşın, toplamda 500'e vardık. Burada önemli olan büyük şampiyonalardaki madalyalarımız. Gittiğimiz büyük şampiyona sayısı 2018'de geçen yıla oranla daha az olmasına rağmen, yine 189 madalya ile çok yüksek bir rakam elde ettik. Elbette bununla yetinmeyeceğiz. 2019'da başta Doha'daki Dünya Şampiyonası olmak üzere herkes bizden konuşacak" ifadelerini kullandı.