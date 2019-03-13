Atletizmde Olimpiyat kota barajları belli oldu

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 24 Temmuz-9 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacak olan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için baraj geçme standartlar belirlendi. Olimpik kota için atletlerin önündeki takvim ve sürecin detayları, IAAF'ın yetkili kurullarında görüşüldükten sonra karara bağlandı. Buna göre; maraton, 10,000 metre, yürüyüş, bayrak ve çoklu branşlar için 1 Ocak 2019'da başlayan kota alma periyodu, diğer tüm branşlar için ise 1 Mayıs 2019 tarihinde start alacak. Süreç, maraton ve 50 kilometre yürüyüş için 29 Mayıs 2020, diğer branşlar için ise 29 Haziran tarihinde sonuçlanacak.

Yaklaşık bir 1.5 yıllık bu periyotta atletler, hem belirlenen baraj derecelerine göre, hem de bu yıl resmiyet kazanan IAAF Dünya Sıralaması'ndaki yerlerine göre Olimpiyatlar'a vize alacaklar.

1 Temmuz 2020 günü baraj geçen atletlerin isimlerini yayınlayacak olan IAAF, kalan kotaları, dünya sıralamasındaki pozisyonlara göre dağıtacak. Liste, 6 Temmuz 2020 tarihinde netleşecek.

ERCAN ATA / ANKARA,(DHA)