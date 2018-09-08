Atletizmde kıtalar yarışıyor

Çekya’nın Ostrava şehrinde bugün ve yarın gerçekleşecek olan IAAF Dünya Kupası’nda kıtalar kozlarını paylaşacak. 2 gün sürecek şampiyonada Avrupa’dan ülkemizi 7 sporcu temsil edecek.

Organizasyonun ilk gününde dünya şampiyonu Ay-Yıldızlı atletimiz Ramil Guliyev, 200 metrede piste çıkacak. 15.54’te sahne alacak Guliyev’in ardından da dünya ve Avrupa 2.’si Yasmani Copello Escobar, 17.14’te 400 metre engellide mücadele verecek.

Gecenin son yarışı olan 4x100’de, tarih yazarak Avrupa 2.’si olan Türk Milli Takımı’ndan da Ramil Guliyev, Jak Ali Harvey, Yiğitcan Hekimoğlu ve Emre Zafer Barnes, 17,56’da koşacak.

Tüm favoriler pistte

Kıtalararası şampiyonada tüm favoriler pistte olacak. Yasmani Copello’nun katılacağı 400 metre engellide Elmas Ligi’nde mutlu sona ulaşan Virjin Adaları’ndan Kyron Mcmaster’ın yanı sıra yine Elmas Ligi’nin favorisi olan fakat yarışa katılmayan Katarlı Abderrahman Samba da koşacak.

Öte yandan yarın Avrupa 2.’si Jak Ali Harvey’in de katıldığı 100 metre finalinde yarın Yohan Blake ve Noah Lyles gibi isimler mücadele edecek.