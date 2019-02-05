'Atletizmde geçen yıl bütün rekorları kırdık'

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintımar, "Atletizmde geçen yıl tarihimizdeki bütün rekorları kırdık." dedi.

Fatih Çintımar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl hem ulusal hem de uluslararası müsabakalarda birçok başarıya imza attıklarını söyledi.

Federasyon olarak önemli aşama katettiklerini belirten Çintımar, "2018’de düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda ve diğer uluslararası yarışmalarda yaklaşık 500 madalya kazandık. Atletizmde başarı, katılım ve madalya anlamında geçen yıl tarihimizdeki bütün rekorları kırdık. Bu madalyaların sayısı hem ülkemizin imajı için önemli hem de 2020 Yaz Olimpiyatları hedeflerimize yönelik yaptığımız çalışmaların ne kadar doğru yürüdüğünü gösteriyor." diye konuştu.

Çintımar, bu başarılarda birçok sporcunun payı olduğuna değinerek, "Sporcularımız şu anda dünya sıralamasında ilk 6’nın içinde. Bunlar olimpiyatta final kovalayacak. Yasemin Can Avrupa Kros’ta 3 yıl üst üste başarı kazanarak bu branşta Avrupa tarihindeki tek bayan olması önemli bir etken." ifadelerini kullandı.

Sporcuların çok üst seviyede olduklarını dile getiren Çintımar, şöyle devam etti:

"Gençlik ve Spor Bakanlığımızla yürüttüğümüz programlar çerçevesinde başarıların geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü birlikte yaptığımız olimpik kadro, tohum projesi ve TAF projesiyle hem altyapı hem de orta düzeydeki çocuklarımızla şu anda Avrupa dünyada çıtanın çok daha üstündeyiz."

"2020 Yaz Olimpiyatları’na ciddi oranda katılım sağlamak istiyoruz"

Bu yıl düzenlenecek organizasyonlarda başarı alarak 2020 Yaz Olimpiyatları’na katılmak istediklerini vurgulayan Çintımar, şunları kaydetti:"Katılan sporcu sayısı alınan madalyalar anlamında önceki sayıların iki katına çıkmayı hedefliyoruz. Buralara çıkmak ve 2020 Yaz Olimpiyatları’na ciddi oranda katılım sağlamak istiyoruz. Sporcularımız 4 çarpı 100 bayrak yarışında şu anda dünyada ikinci sırada. İnşallah yapacağımız final maçlarında bunu daha yukarıya çekeceğiz."

Çintımar, sporcuların en iyi şekilde Türkiye’yi temsil edeceklerine inandığını aktararak, "Bu yıl Katar’da düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası’nda mücadele edeceğiz. 400 metre engel, 100 metre erkek ve kadınlarda final koşmak istiyoruz ve sporcularımız buna çok hazır. Cirit, yüksek ve üç adım atlama branşlarında da sporcularımız dünya sıralamasının üstünde yer alıyor." şeklinde konuştu.

Avrupa kota sayısı bakımından Türkiye’nin çok iyi durumunda olduğunu anlatan federasyon başkanı Çintımar, şu değerlendirmede bulundu: "Şu an hemen hemen iki katı kota almış durumdayız. Avrupa’daki büyüklüğümüzü madalya ve sayısal olarak yukarıya çekmek istiyoruz. Bu hafta Ukrayna’da uzun, üç adım ve yüksek atlama branşlarında ve sprit ile engelli koşuda baraj kovalaması olacak. İnşallah onları da halledip Avrupa Şampiyonası’nda çok güzel derecelerle ülkemize gelmeyi hedefliyoruz."