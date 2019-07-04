Komple Atlet çoklu branşlar serisi ile yeni bir ivme kazanan dekatlon ve heptatlonda milli atletler, yılın en önemli sınavı için Portekiz'e gittiler. Erkekler ve kadınlarda dörder kişilik tam takım halinde Ribeira Brava'ya giden Türkiye ekibinde hedef, en iyi dereceleri geliştirerek bir üst gruba çıkabilmek.

2'nci grup müsabakalarında ev sahibi Portekiz ile birlikte, Belçika, Danimarka, İrlanda, Romanya ve Türkiye bulunuyor. Yarışmalarda sıralama iki gün sonunda her takımın erkekler ve kadınlarda en iyi sonuç alan üçer atletinin (toplam altı atlet) puan toplamıyla oluşacak. Sıralamada ilk ikiye girecek takımlar, 2021'de bir üst kümede yarışma hakkı elde edecek.

Müsabakada yer alacak Türkiye Milli Takımı'nda bulunan çoklu branşçılar şöyle:Yunus Pehlevan, Ahmet Mustafa Yılmaz, Yusuf Pehlevan, Ramazan Can, Emine Selda Kırdemir, Ezgi Şayir, Buket Katya Orhonsayın, Asya Çulhaoğlu Ribeira Brava'da Avrupa Çoklu Branşlar Kupası 1'inci Lig ve 2'nci Lig müsabakaları 5-7 Temmuz tarihlerinde yapılacak. 5-6 Temmuz'da 1'inci Lig, 6-7 Temmuz'da ise Türkiye'nin bulunduğu 2'nci Lig yarışmaları yapılacak.