Atletizmde 2018 yılında 189 madalya

Milli atletler, 2018 yılında mücadele ettikleri Dünya, Avrupa ve Balkan Şampiyonaları ile Akdeniz Oyunları ve Gençlik Olimpiyatları’nda 189 madalya kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcular, 2018’de 189 kez kürsüde yer alma başarısı gösterdi.

Hollanda’nın Tilburg kentinde 11 Aralık Salı günü katıldığı Avrupa Kros Şampiyonası ile 2018 yılı takvimini tamamlayan Türk atletizmi, başarılı bir sezonu geride bıraktı.

Milliler, Arjantin’in başkenti Buenos Aires’teki Gençlik Olimpiyatları’ndan, Almanya’nın başkenti Berlin’deki Avrupa Atletizm Şampiyonası’na, İspanya’nın Tarragona kentindeki Akdeniz Oyunları’ndan İstanbul’daki Balkan 18 Yaş Altı Şampiyonası’na kadar 23 farklı şampiyonada madalya mücadelesi verdi.

Ay-yıldızlılar, bu organizasyonlarda 189 madalya elde ederek, en başarılı sezonlarından birini geride bıraktı. Milli atletler, şampiyonalarda 59 altın, 62 gümüş, 68 de bronz olmak üzere toplam 189 kez podyumda yer aldı. Geçen sene 27 yarışmada 205 madalya alan Türkiye, daha az şampiyonanın düzenlendiği 2018 yılında yine tüm zamanlardaki en yüksek madalya sayılarından birine ulaştı.

Milliler, Balkan şampiyonalarının çoğunda madalya sıralamasının birinci basamağını elde ederken, Avrupa Kros Şampiyonası’nda takım halinde üçüncü oldu. Berlin’de 5 madalya kazanan Türk atletler, Gençlik Olimpiyatları ve Dünya Yürüyüş Kupası’nda tarihte ilk kez Türkiye’ye madalya getirdi.

Toplamda 495 madalya

Türk atletlerin yurt içinde ve yurt dışında katıldıkları özel yarışmalar, uluslararası turnuvalar ve milli takımın uluslararası hazırlık müsabakaları göz önüne alındığında, Türkiye’nin toplam madalya sayısı 495’e ulaştı.

Milli atletler, geçen yıl kazandıkları 447 uluslararası madalya sayısını, bu yıl 169 birincilik, 157 ikincilik, 169 da üçüncülük olmak üzere 495’e yükseltti.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, geride kalan sezonda milli atletlerin performansından memnun olduğunu belirterek, "Aslında bazı şampiyonalarda beklediğimizin altında madalya gelmesine karşın, toplamda 495’e vardık. Burada önemli olan büyük şampiyonalardaki madalyalarımız. Gittiğimiz büyük şampiyona sayısı 2018’de geçen yıla oranla daha az olmasına rağmen, yine 189 madalya ile çok yüksek bir rakam elde ettik. Elbette bununla yetinmeyeceğiz. 2019’da başta Doha’daki Dünya Şampiyonası olmak üzere herkes bizi konuşacak." değerlendirmesinde bulundu.

AA