Büyük şampiyonalar için hazırlıklarını sürdüren mesafecilerden oluşan atlet grubu, Kenya'nın Eldoret bölgesindeki kamp merkezine ulaştı. Çalışmalarını 30 Nisan'a kadar bu şehirde sürdürecek olan milli atletler, sonrasında önemli şampiyonalarda milli formayı temsil edecek.

Kenya kampında yer alan mesafeci atletler şunlar:

Ayetullah Aslanhan, Sebih Bahar, İslam Taşçı, Sezer Akakuş, Halil İbrahim Öztürk, Muhammet Can Çatal, Mevlüt Kılıç, Semanur Kanat, Ceren Yılmaz, Emine Akbingöl, Berfin Barışer, Dilek Öztürk

DHA