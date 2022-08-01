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Atletizm Milli Takımı Dünya U20 Şampiyonası’nda sahne alıyor

Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde başarılarına devam eden Türk atletizminin genç yıldızları, bu kez Kolombiya’da sahne alıyor. Cali’de gerçekleştirilecek 45. Dünya U20 Atletizm Şampiyonası’nda Türkiye; 4 kadın, 6 erkek toplam 10 sporcu ile mücadele edecek.

01 Ağustos 2022, Pazartesi 14:35 Son Güncelleme:
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Atletizm Milli Takımı Dünya U20 Şampiyonası’nda sahne alıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde önemli başarılara imza atan Türk atletizminin genç yıldızları, bu kez Kolombiya’da madalya peşinde olacak. Ay-yıldızlılar, Cali’nin ev sahipliğinde düzenlenecek 45. Dünya U20 Atletizm Şampiyonası’nda mücadele edecek. 170’e yakın ülkeden bin 500 atletin yer alacağı organizasyonda ay-yıldızlılar 4’ü kadın 6’sı erkek olmak üzere 10 sporcu ile yer alacak.

Olmpico Pascual Guerrero Stadyumu’nda gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye’yi şu isimler temsil edecek:

Kadınlar

Pınar Akyol - Gülle atma

Dilek Koçak - 800 metre

Emine Ceylan - 10.000m yürüyüş

Pelinsu Şahin - 3000m engelli

Erkekler

Emre Çiftçi - Çekiç atma

Anthony Smith - 200 metre

Hayrettin Yıldız - 10.000m yürüyüş

İsmail Nezir - 400m engelli

Mazlum Demir - 10.000m yürüyüş

Mesut Bülbül - Üç adım atlama 

İHA

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