Atletizm Milli Takımı Dünya U20 Şampiyonası’nda sahne alıyor
Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde başarılarına devam eden Türk atletizminin genç yıldızları, bu kez Kolombiya’da sahne alıyor. Cali’de gerçekleştirilecek 45. Dünya U20 Atletizm Şampiyonası’nda Türkiye; 4 kadın, 6 erkek toplam 10 sporcu ile mücadele edecek.
Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde önemli başarılara imza atan Türk atletizminin genç yıldızları, bu kez Kolombiya’da madalya peşinde olacak. Ay-yıldızlılar, Cali’nin ev sahipliğinde düzenlenecek 45. Dünya U20 Atletizm Şampiyonası’nda mücadele edecek. 170’e yakın ülkeden bin 500 atletin yer alacağı organizasyonda ay-yıldızlılar 4’ü kadın 6’sı erkek olmak üzere 10 sporcu ile yer alacak.
Olmpico Pascual Guerrero Stadyumu’nda gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye’yi şu isimler temsil edecek:
Kadınlar
Pınar Akyol - Gülle atma
Dilek Koçak - 800 metre
Emine Ceylan - 10.000m yürüyüş
Pelinsu Şahin - 3000m engelli
Erkekler
Emre Çiftçi - Çekiç atma
Anthony Smith - 200 metre
Hayrettin Yıldız - 10.000m yürüyüş
İsmail Nezir - 400m engelli
Mazlum Demir - 10.000m yürüyüş
Mesut Bülbül - Üç adım atlama
İHA