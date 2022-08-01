Atletizm Milli Takımı Dünya U20 Şampiyonası’nda sahne alıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde önemli başarılara imza atan Türk atletizminin genç yıldızları, bu kez Kolombiya’da madalya peşinde olacak. Ay-yıldızlılar, Cali’nin ev sahipliğinde düzenlenecek 45. Dünya U20 Atletizm Şampiyonası’nda mücadele edecek. 170’e yakın ülkeden bin 500 atletin yer alacağı organizasyonda ay-yıldızlılar 4’ü kadın 6’sı erkek olmak üzere 10 sporcu ile yer alacak.

Olmpico Pascual Guerrero Stadyumu’nda gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye’yi şu isimler temsil edecek:

Kadınlar

Pınar Akyol - Gülle atma

Dilek Koçak - 800 metre

Emine Ceylan - 10.000m yürüyüş

Pelinsu Şahin - 3000m engelli

Erkekler

Emre Çiftçi - Çekiç atma

Anthony Smith - 200 metre

Hayrettin Yıldız - 10.000m yürüyüş

İsmail Nezir - 400m engelli

Mazlum Demir - 10.000m yürüyüş

Mesut Bülbül - Üç adım atlama

İHA