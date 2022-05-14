Manisa Atatürk Kent Park’tan başlayarak, Avrupa’nın tek alana kurulu en büyük üretim tesislerinden biri olan Vestel City’e, oradan Manisa’nın tarihi dokusuna ve tüm güzelliklerine uzanacak Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu için geri sayım başladı. Ulusal ve uluslararası düzeyde elit sporcuların katılım göstereceği maratonda aynı zamanda atletizm sporunu seven, ilgi duyan herkes koşacak.

‘İnsanların izlemesi için…’

Müthiş organizasyon öncesinde Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar da merak edilen soruları yanıtladı. FANATİK'e çok özel açıklamalarda bulunan Çintimar, '100 bin kişi koşuyor, 20 kişi izliyor' sözlerinin ardından ekran başındaki izleyicinin nasıl artırılacağı konusuna yanıt verirken, şunları söyledi: "İnsanlar yapmadığı bir şeyi seyretmez. Onun için önce insanları koşturmanız gerekiyor. Koşarken, ya babası koşacak, çocuğu izleyecek. Ya da çocuğu koşacak, babası izleyecek. Onun için biz şu an bütün Türkiye'de yarı maratonlar ve yol koşuları yapıyoruz. Bunun için de çok ciddi sayıda yarı maraton oldu."

'Çocuğunuz koşmuyorsa neden seyredeceksiniz?'

"Şu an bu 28. yarı maraton ve yol koşumuz. Ne zaman bu sayıyı 500'lere çıkarabilir ve ilçelerde bile yapabilirsek, o zaman ben inanıyorum ki spor altyapısı, seyirci altyapısı ile birlikte gelişecektir. Çünkü sizin çocuğunuz koşmuyorsa niye seyredeceksiniz? Sadece orada koşan birilerine bakmayacaksınız. Yani bir şeyi yapan birileriyle büyüyeceksiniz. O zaman öncelikle orada koşan insan sayısını çoğaltmak gerekiyor. İstanbul Maratonu'nda 200 bin kişi koşuyor, 200 bin kişi koşarken, 200-250 bin kişi de seyrediyor. Neden? Çocuğunu getiriyor, eşini getiriyor yani seyrediyor. Onun için ben diyorum. Yoksa tabii ki futbolla hiçbir şeyi kıyaslamıyoruz."

'Atletizm, sporun anası'

"Biz atletizm olarak, sporun anasıyız ve doğurmak zorundayız. Doğum da böyle oluyor, çoğalmakla... Şimdi çocuk atletizmi diye bir branşımız başladı, tüm dünyada devam ediyor. Çocuk atletizmde geçen hafta 60 bin çocuğumuz katıldı. Bu yarış da bin 500, 2 bin kişinin koşacağı bir yarış olacak. Burada hiç koşmamış bir adam, yarı maraton deneyimleyecek. Yarı maratonu bitirdiğinde, 21 km'yi bitirdiğinde Ağrı Dağı'nın zirvesine çıkmış gibi oluyor. Kendini o kadar büyük görüyor. Ki insan vücudunda bu var, bunu çıkarabilmek için bu yarışların sayısını artırmamız gerekiyor."

'Spor turizmi oluyor'

Başkan Çintimar, 'Türkiye'de düzenlenen maratonların düzenlenme sebebi yurt içindeki talepler mi yoksa yurt dışından da böyle talepler geliyor mu?' sorusuna da cevap verdi. Çintimar, "Yurt içinden de yurt dışından da çok fazla talep var. Yurt içindeki talebin sebebi şu; insanlar, yarışmaları bahane ederek, A ilinde bir yarışmada koşuyor ve o yarışma ile birlikte o ili, o ilin çevresini, yapısını, coğrafyasını tanıyor. Dolayısıyla böyle bir spor turizmi oluyor. Bu katkıyla birlikte insanların buralara gelmesi, gitmesi biraz daha fazla. Yurt dışında, onların da bizim de sitelerimiz var. Oradan giriyor insanlar. Türkiye'de, Manisa'da bir yarış var... 'Vestel ne alaka?' diyor, Vestel'i tanıyor. Vestel ile gelip, burada koşmak istiyor. Mesela bu yıl 3-5 yarış varsa seneye 15-20 tane olacak. Kenya'dan, Etiyopya'dan, Jamaika'dan, Avrupa'dan herkes buraya geliyor" dedi.

'Ekonomik gücü görüyorlar'

Çintimar, sözlerini şöyle noktaladı: "Yurt dışından gelenler de Manisa'yı tanımış oluyor. Ekonomik gücü görmüş olacak. Mesela ben Vestel'e gelince, Vestel'in fabrikalarını gezince, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak göğsüm inanılmaz büyük şekilde kabardı. Niye? Bu kadar büyük bir tesisi, benim insanım yapmış ve işletmiş. Dünyanın her tarafına malzeme satabilmiş. O zaman biz her şeyi yapabiliriz."

FANATİK ÖZEL / Atalay Özçelikli