Atletikspor deplasmanda rahat kazandı

Tarsus Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada rakibi önünde baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor, setlerde rakibine 21-25, 15-25 ve 6-25 üstünlük sağlayarak salondan 3-0 galip ayrıldı.

Grupta ikinci sıradaki yerini koruyan Mavi-Beyazlı takım önümüzdeki hafta ise kendi sahasında en yakın takipçisi Ereğli Gençlik Merkezi'ni ağırlayacak. Kuzey Boru'nun liderliği elinde bulundurduğu Türkiye 2. Kadınlar Voleybol Ligi 5. Grup'ta ligin 18. haftasında oynanacak olan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor-Ereğli Gençlik Merkezi maçı gruptan yükselecek iki takım açısından son derece büyük önem taşıyor. Grupta tüm gözlerin çevrileceği bu önemli maç OSP Spor Salonu'nda 27 Ocak Pazar günü saat 14.00'da oynanacak. Atletikspor, Tarsus dönüşü ara vermeden bu önemli maçın hazırlıklarına başlayacak.

İHA