Atletikspor adını Türkiye finallerine yazdırdı

Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor Midi Kızlar Voleybol takımı grup maçlarını namağlup tamamlayarak adını Türkiye finallerine yazdırdı.

13 Nisan 2019, Cumartesi 10:30
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Atletikspor adını Türkiye finallerine yazdırdı

Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor Midi Kızlar Voleybol takımı grup maçlarını namağlup tamamlayarak adını Türkiye finallerine yazdırdı.

Nevşehir’de yapılan grup maçlarında Nevşehir, Kırşehir, Konya ve Aksaray ekiplerini tek tek set vermeden geçen Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor Midi Kızlar Voleybol takımı grupları namağlup tamamlama başarısı gösterdi. Mavi-Siyahlılar 13-20 Mayıs 2019 tarihlerinde Kayseri’yi Midi Kızlar Voleybolda Türkiye finallerine temsil edecek. Antrenörler Harun&Seher Şahin yönetimindeki Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor Voleybol takımı aldığı bu başarılı ile kulübü sevince boğdu.

İHA

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