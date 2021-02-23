Atletik sporlar nelerdir? Atletik sporlar hakkında önemli bilgiler

Başta Olimpiyatlar olmak üzere dünya çapında yıl içerisinde, pek çok farklı spor organizasyonu için atletizm vazgeçilmezdir.

Atletik sporlar ne demek?

Belli bir pistte ya da alanda değişik branşlar üstünden gerçekleştirilen dünyanın eski spor dalına atletik sporlar denilmektedir. Bu sporu gerçekleştirmekte olan kişilere ise genelde atlet denir. Kategori olarak koşu, atlama, yürüyüş ile atma branşları üzerinden de sporcular kabiliyetlerini gösterirler.

Güç ve de yeteneğini tüm performansları ile gösteren sporcular, bu konularda birbirleri ile beraber yarışarak sınırlarını zorlarlar. Böylece zaman içerisinde de belirli tarihlerde rekorlar ortaya çıkar.

Atletik sporu için önemli olan konu ne?

Günümüzde konmuş olan kurallar başta olacak şekilde belli başlı etmenler atletik sporu için çok büyük bir öneme sahiptir. Özellikle de zaman, mesafe ve ya yükseklik konusunda her bir branş adına kurallar söz konusudur. Derece kazanmak ve ya rakipleri geride bırakabilmek önemlidir. Sınırlayıcı olan faktörler aşıldıkça pek çok yeni rekorlar kırılmaktadır.

Atletik sporlar nelerdir?

Atletik sporlar branş açısından farklı ana kategoriler üzerinden gerçekleştirilir. Jimnastik ve atletizm sporları atletik sporlar arasında yer alır.

Atletizmde ise koşu en önde gelen spor dalıdır. Koşu spor dalı amaca bağlı olarak gerçekleştirilir. Kapalı alanlar, stadyumlar ve yollar ile beraber açık hava pistlerinde koşu yapılır. Kurallara bağlı olarak mesafe açısından koşular;

Kısa mesafe, orta mesafe, uzun mesafe, engelli koşular ve bayrak koşusu şeklindedir.

Atma-Atlama sporu, geniş bir yelpazeye sahip olan atma ve de atlama yarışları olimpiyatların önemli spor dallarından olmaktadır.

Atletik sporlar hakkında bilgiler

Öncelikle atletik sporlar günümüz koşullarında yaygın olarak tercih edilen sporlardır. Mesafeye bağlı olarak atletik sporlar üzerinden koşular, yürüyüş, atma, atlama ve jimnastik yer almaktadır.