Atletico’da kupa şoku

İspanya Kral Kupası 3. turunda deplasmanda 3. lig takımlarından Cultural Leonesa’ya 2-1 yenilen Atletico Madrid’in kupaya erken veda etmesi, taraftarları adeta şoka uğrattı. Normal süresi 1-1 sona eren maçın uzatma dakikalarında Benito ile adını son 16’ya yazdırdı ve Valencia’nın rakibi oldu. Bu arada kupada Son 32 Turu’nda Atletico’nun yanı sıra 7 La Liga takımı daha elendi. Real Betis, Eibar, Celta Vigo, Valladolid, Espanyol, Levante ve Mallorca da kupaya veda etti.