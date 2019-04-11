Atletico Nacional Hugo Rodallega'nın peşinde!

Trabzonspor ile olan sözleşmesi sezon sonu sona erecek Hugo Rodallega’nın ülkesinin takımlarından Atletico Nacional ile görüştüğü iddia edildi.

11 Nisan 2019, Perşembe 08:16
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Atletico Nacional Hugo Rodallega'nın peşinde!

Trabzonspor ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega'nın takımdaki geleceği birkaç hafta içerisinde netlik kazanacak.

OLDUKÇA ISRARCI

Yönetimin düşük bir ücretle takımda kalması yönünde teklif yapacağı Rodallega'nın bu teklifi kabul etmemesi ve takımdan ayrılması bekleniyor Rodallega'yla ilgili Kolombiya basınından bir iddia ortaya atıldı. Kolombiya'nın Diario del Cauca adlı internet sitesinde yer alan haberde, kadrosunu 3 yeni isimle güçlendirmek isteyen Atletico Nacional'ın Rodallega'yla bir görüşme yaptığı da vurgulandı.

Kaynak: Takvim

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