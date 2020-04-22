Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mariano'nun ülkesine dönmesi beklenirken en büyük adayın da eski hocası Sampaoli'nin görev yaptığı Atletico-MG olduğu belirtiliyordu.

Atletico-MG'nin sportif direktörü Alexandre Mattos da iddiaları doğrularken corona virüs salgını nedeniyle liglere verilen aranın sorun teşkil edebileceğini belirtti.

Brezilyalı gazeteci Jorge Nicola'nın YouTube kanalına açıklamalarda bulunan Mattos, "Sampaoli, Mariano ile daha önce çalıştı ve oyuncuya çok büyük bir saygı duyuyor. Tek sorun, Mariano'nun serbest kalıp kalmayacağının bilinmiyor olması. Türkiye'de ligin durumu sözleşmelerin biraz uzamasına neden olabilir ki bu da erken bir transferi güçleştirebilir" dedi.

Salgın sürecinin kendilerini zorladığını belirten Mattos, "Bu salgından dolayı bugün söylenen her şey sonrasında biraz değişikliğe uğrayablir. Mariano bizim öncelikli seçeneklerimizden. Harika bir oyuncu olduğunu kanıtlamış, yeterli tecrübeye sahip ve antrenörümüz de onu çok beğeniyor. Fakat işlerin nasıl değişebileceğini anlamalıyız. Sürece ilişkin bir ışık gördüğümüzde futbola döneceğimiz zaman, kime teklif yapacağımız, ne zaman teklif yapacağımız, hangi bölgelere ihtiyacımız var daha açık olacak" ifadelerini kullandı.