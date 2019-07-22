Atletico Madrid’in hedefi Eriksen

Atletico Madrid'in, Tottenham’ın on numarası Christian Eriksen için devrede olduğu öğrenildi.

22 Temmuz 2019, Pazartesi 07:39
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Atletico Madrid’in hedefi Eriksen

Real Madrid’in yıldızı James Rodrgiuez için Napoli ile pazarlık masasında kozlarını paylaşan İspanya La Liga devlerinden Atletico Madrid, Kolombiyalı oyuncunun alternatifini şimdiden belirledi. Kırmızı- Beyazlılar’ın, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham’ın on numarası Christian Eriksen için devrede olduğu öğrenildi. Lacivert-Beyazlı ekibin Danimarkalı yıldız için 70 milyon Euro (446 milyon TL) talep ettiği, Atletico’nun ise James transferinde mutlu sona ulaşamazsa bu ücreti ödemeye hazır olduğu bildirildi.

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