İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, özellikle Diego Simeone'nin takımın başına geçmesinin ardından Güney Amerika pazarından yaptığı genç oyuncu transferleriyle dikkat çekiyor.

Atletico Madrid; Jose Gimenez, Nahuen Perez ve daha 19 yaşında San Lorenzo'da tespit edilen Angel Correa gibi bu kez de Arjantin futbolunun yeni yıldız adaylarından Agustin Urzi'nin peşine düştü.

Banfield forması giyen 19 yaşındaki Urzi, "Boca, Racing, Inter, River, Roma, Benfica, Atletico Madrid ve birçok takım... Fiorentina da olabilir ki çoğu İtalya'dandı. Menajerim ve kulüple temasa geçtiler" açıklamasını yaptı.

The World News'e göre Atletico'nun gelecek adına yapacağı yatırımlar ise sadece Güney Amerika ile sınırlı değil. İspanyol ekibinin, Galatasaray 'dan ayrılması beklenen Mustafa Kapı için de Valencia ile rekabet ettiği belirtilirken oyuncunun da İspanya'da forma giymek istediği aktarıldı.