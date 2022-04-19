İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'e Joao Felix'ten kötü haber! 22 yaşındaki Portekizli yıldız sakatlığı nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından sakatlığı hakkında paylaşım yapan genç futbolcu şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef haberler beklediğim gibi değil ve bu sezonun geri kalanında oynanacak olan maçlarda takımıma yardımcı olamayacağım için oldukça üzgünüm. Artık Atletico'yu yalnızca saha dışındajn destekleyebilirim ve daha güçlü bir şekilde geri dönebilmek için çok çalışabilirim."

İspanyol ekibiyle en son La Liga'da Espanyol karşısında sahada yer alan Joao Felix, bu sezon 35 maçta forma giyerken, 10 gol ve 6 asistlik performans göstermişti.



