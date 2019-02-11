La Liga'nın 23. haftasında kendi sahasında Real Madrid'e 3-1 mağlup olarak şampiyonluk yarışında büyük yara alan Atletico Madrid'in mücadelenin VAR hakemlerine olan tepkisi bitmiyor.

Maçın 42'nci dakikasında Vinicius Junior'ın ceza sahasının dışında düşürülmesine rağmen verilen penaltı kararına büyük tepki gösteren Atletico cephesi, Alvaro Morata'nın golünün ofsayt nedeniyle iptal edilmesi ve yine Morata'ya Casemiro tarafından yapılan müdahalenin penaltı olarak değerlendirilmemesine isyan etmişti.

Karşılaşma sonrası VAR hakemlerine ateş püsküren Atletico yönetimi, salı günü La Liga Hakem Komitesi Başkanı Velasco Carballo ile gerçekleştireceği toplantıyı da aleyhlerine verilen kararlar sonrası iptal etti. Atletico, ligde 44 puanla lider Barcelona'nın 7 puan gerisinde 3'üncü sırada yer alıyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler