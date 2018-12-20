Atletico Madrid'in Fransız sol beki Lucas Hernandez'le ilgili bugün Marca gazetesinde flaş bir transfer iddiası yer aldı.

Gazete, 22 yaşındaki futbolcunun Bayern Münih ile anlaştığını ve Bavyera ekibinin 80 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyerek oyuncuyu transfer edeceğini yazmıştı.

Bu haberin ardından Atletico Madrid Kulübü, resmi internet sitesi aracılığıyla bir açıklama yayımlayarak iddiaları yayımladı.

Açıklamada Hernandez'in kulüp yöneticileriyle görüşerek Bayern ile hiçbir şekilde anlaşmadığı ve Atletico'dan ayrılmayı düşünmediğini söylediği ifade edildi.

Yıldız oyuncunun İspanyol ekibiyle 2024 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler