İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin yıldızı Lorenzo Insigne, bu yaz veya sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte önümzüdeki yaz takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. İtalyan yıldız için Atletico Madrid, şimdiden görüşmelere hız vermiş durumda.

AS'ın haberine göre Lorenzo Insigne, önümüzdeki yaz sona erecek sözleşmesini uzatmayı planlamıyor. Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis ile sorunlar yaşayan Insigne'nin ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken Arsenal ve Inter'in de oyuncuyla ilgilendiği ifade ediliyor.

İtalya Milli Takımı'nın EURO 2020 şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Insigne, mevcut kontratıyla Napoli'den yılda 4.5 milyon Euro kazanıyor. Atletico Madrid'in sözleşme uzatmaması durumunda Insigne'ye önümüzdeki yaz oldukça yüksek bir ücret garantisi verdiği aktarılmakta.

Napoli'nin bu yaz 25 milyon Euro düzeyinde bir bonservis ile Insigne'yi göndermeye sıcak baktığı ve Inter'in de bu yaz transferi bitirmek istediği de iddia edilmekte.