Antoine Griezmann'ın Atletico Madrid'den Barcelona'ya transferi sonrası patlak veren kaosun yankıları sürüyor. Barça'nın Fransız golcüyü 120 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığını ilan etmesinin ardından dün resmi internet sitesi aracılığıyla bir bildiri yayımlayan ve oyuncunun serbest kalma bedelinin 200 milyon euro olduğunu ileri sürerek konuyu yargıya taşıyacağını duyuran Atletico kulübünden yaşanan krizle ilgili yeni bir açıklama daha geldi.

2002 yılından bu yana Kırmızı Beyazlılar'ın başkanlığını yapan Enrique Cerezo, RAC1 adlı radyo kanalına verdiği demeçte "Eğer kulübümüz bir açıklama yapıyorsa bu, ortada ciddi kanıtlar olduğu içindir. Bu konu üzerinde çalışacak ve gerekli olduğunu düşündüğümüz bedeli talep edeceğiz. Şahsen Griezmann'ın davranışı, beni hayal kırıklığına uğrattı. Ayrılmak istedi ama bunu son ana dek bizden gizledi." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler