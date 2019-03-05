İki sezon önce Galatasaray'ın 6,5 milyon euroya Porto'ya sattığı Alex Telles performansını her geçen gün artırmaya devam ediyor.

26 yaşındaki Brezilyalı sol bekin son talibi ise İspanyol devi Atletico Madrid. Kırmızı Beyazlılar, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Filipe Luis'le kontrat uzatmayı düşünmüyor.

40 milyon euro!

AS'ta yer alan habere göre; Luis'in yerine bir başka Brezilyalı sol bek Alex Telles düşünülüyor. Sezon başı 130 milyon euro civarında transfere para harcayan Atletico bu transferi devre arası transfer döneminde bitirmek istemiş ancak FFP kuralları sebebiyle görüşmeler sezon sonuna sarkmıştı.

Telles'in sözleşmesinde 40 milyon euroluk bonservisiyle takımdan ayrılma maddesi bulunuyor ancak İspanyollar bu paradan daha az bir rakama transferi sonlandırmanın peşinde... Porto da pazarlıklara açık olduğunu İspanyol ekibine iletti. Telles yüksek ihtimal sezon sonu Atletico Madrid'e gidecek.

Telles bu sezon çıktığı toplam 40 maçta 2 gol, 9 asistlik performans sergilerken Brezilyalı sol bekin Porto'yla olan sözleşmesi 2021 yılı haziran ayında sona eriyor.

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