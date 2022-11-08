İspanya La Liga'nın 13. haftası itibarıyla zirveden 10 puan geriden kalan Atletico Madrid'de Teknik Direktör Diego Simeone eleştiri oklarının hedefi haline geldi.





Ligde Cadiz mağlubiyetinin ardından evinde Espanyol ile de berabere kalan Atletico Madrid'de taşlar yerinden oynayacak gibi görünüyor.

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Porto, Club Brugge ve Bayer Levekusen ile mücadele eden Atletico Madrid, grubu sadece bir galibiyet alarak sonuncu tamamlamıştı.

GİZLİ BULUŞMA

Eleştirilerin hedefi halin gelen Diego Simeone'nin koltuğu için sürpriz bir iddia gündeme geldi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Atletico Madrid CEO'su Gil Marin, İspanya Milli Takım Teknik Direktörü Luis Enrique ile bir araya geldi.





Dünya Kupası'nın ardından İspanya Milli Takımı'ndan ayrılması beklenen Enrique'nin, bu görüşmenin ardından gelecek sezon Diego Simeone'nin yerine geçeceği iddia edildi.

Gil Marin'in ayrıca takımın önde gelen isimleri, Oblak, Koke ve Griezmann ile de bu konu hakkında bir topplantı yaptığı ifade edildi.

Atletico Madrid, İspanya La Liga'da 13 maçta topladığı 24 puanla üçüncü sırada yer alıyor.