Corona virüsü nedeniyle ekonomik anlamda zor günler yaşayan kulüplerde alınan tedbirler artıyor. İspanyol ekibi Atletico Madrid'de de futbolcular ve teknik heyet maaşlarında %70 kesintiye gidildi. Kulüp bu sayede 430 personelin maaşlarını eksiksiz bir şekilde ödeyebilecek. Geçtiğimiz günlerde de Barcelona, Messi'nin önderliğinde futbolcuların maaşlarında %70'lik kesinti kararı almıştı.

Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u eleyerek önemli bir zafere imza atmıştı.