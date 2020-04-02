Atletico Madrid'de maaşlarda %70 kesinti kararı

La Liga'nın dev ekiplerinden Atletico Madrid'de, corona virüsü salgını için alınan ekonomik tedbirler kapsamında, futbolcular ve teknik heyetin maaşlarında %70 kesintiye gidildi.

02 Nisan 2020, Perşembe 17:07 Son Güncelleme:
- A +
Atletico Madrid'de maaşlarda %70 kesinti kararı

Corona virüsü nedeniyle ekonomik anlamda zor günler yaşayan kulüplerde alınan tedbirler artıyor. İspanyol ekibi Atletico Madrid'de de futbolcular ve teknik heyet maaşlarında %70 kesintiye gidildi. Kulüp bu sayede 430 personelin maaşlarını eksiksiz bir şekilde ödeyebilecek. Geçtiğimiz günlerde de Barcelona, Messi'nin önderliğinde futbolcuların maaşlarında %70'lik kesinti kararı almıştı. 

Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u eleyerek önemli bir zafere imza atmıştı.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...