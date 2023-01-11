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Atletico Madrid'de Diego Simeone devri bitiyor

2011'de göreve başladığı Atletico Madrid'i dünya devlerinin seviyesine ulaştıran Diego Simeone'nin, sezon sonunda İspanyol ekibinden ayrılacağını öne sürüldü.

11 Ocak 2023, Çarşamba 06:58 Son Güncelleme:
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Atletico Madrid'de Diego Simeone devri bitiyor

İspanya'da yayın yapan futbol programı El Chiringuitode Jugones, Atletico Madrid'de teknik direktör Diego Simeone'nin, sezon sonunda görevinden ayrılacağını öne sürdü. Sözleşmesi 2024'te bitecek Simeone'li Kırmızı Beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon grubunda sonuncu olurken, ligde de eski günlerini aratıyor.

2011'de İspanyol temsilcisinin hocası olan ve Atletico'yu, dünya devlerinin seviyesine ulaştırarak, Real Madrid ve Barcelona'nın olduğu La Liga'da 2014 ve 2021'de şampiyonluklar yaşayan Simeone, toplamda 8 kupa kazandı. Atletico, Şampiyonlar Ligi'nde de 52 yaşındaki hocayla 2 kez (2014 ve 2016) final oynadı.

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