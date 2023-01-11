İspanya'da yayın yapan futbol programı El Chiringuitode Jugones, Atletico Madrid'de teknik direktör Diego Simeone'nin, sezon sonunda görevinden ayrılacağını öne sürdü. Sözleşmesi 2024'te bitecek Simeone'li Kırmızı Beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon grubunda sonuncu olurken, ligde de eski günlerini aratıyor.

2011'de İspanyol temsilcisinin hocası olan ve Atletico'yu, dünya devlerinin seviyesine ulaştırarak, Real Madrid ve Barcelona'nın olduğu La Liga'da 2014 ve 2021'de şampiyonluklar yaşayan Simeone, toplamda 8 kupa kazandı. Atletico, Şampiyonlar Ligi'nde de 52 yaşındaki hocayla 2 kez (2014 ve 2016) final oynadı.