Bu sezon beklentilerin altında kalan ve en son La Liga'da Levante'ye de boyun eğen Atletico Madrid'de tecrübeli teknik direktör Diego Simeone'nin geleceği tartışılmaya başlandı.

Cadena Ser'in haberine göre Diego Simeone taraftarların büyük bir kısmı tarafından hala destekleniyor olsa da 51 yaşındaki Arjantinli teknik adama eleştiriler giderek artıyor. Atletico Madrid yönetimi ise 2011 yılında beri devam eden Simeone döneminde ilk defa başka teknik direktörler ile görüşmeler gerçekleştiriyor.

Bu sezon 39 puanla 5 sırada yer alan ve zirve hattından uzakta kalan İspanyol ekibi, Simeone yönetiminde 561 maça çıkarken, maç başına 2.00 puan ortalaması tutturmayı başardı.

2011 senesinden bu yana takımın başında bulunan Diego Simeone'nin İspanyol ekibi ile 2 La Liga, 2 Avrupa Ligi ve 2 UEFA Süper Kupası şampiyonlukları var ve Arjantinli teknik adamın 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



