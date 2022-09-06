İspanya'da Antoine Griezmann'ın bu sezon oynadığı maçların yüzde 50'sinde 45 dakikadan fazla sahada kalması durumunda kulübü Atletico Madrid yapılan anlaşma gereği Barcelona'ya 40 milyon Euro ödeme yapacak.

İşte bu madde yüzünden Griezmann, son olarak 1-1 berabere biten Real Sociedad maçı dahil olmak üzere ilk 4 lig maçında da 45 dakikanın altında oynatıldı. 31 yaşındaki Fransız yıldız, bu süreçte, yedekten gelerek ortalama 28 dakika sahada kaldı.







