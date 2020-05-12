Atletico Madrid'in transferin gözde ismi Thomas Partey'i takasta kullanmak istediği öne sürüldü.

The Sun, İspanyol ekibinin Liverpool'un İngiliz oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain transferinde Partey'i takasta kullanmak istediğini yazdı. Haberde ayrıca Atletico'nun yöneticilerinin, Partey ile ilgilenen Arsenal'in Koronavirüsün yarattığı mali kriz nedeniyle Ganalı oyuncunun 45 milyon Pound'luk serbest kalma bedelini ödemekte zorlanabileceği için Partey'i Oxlade-Chamberlain transferinde kullanmaya karar verdiği iddia edildi.