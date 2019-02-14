Atletico Madrid, Simeone’nin sözleşmesini 2022’ye kadar uzattı

İspanya’nın Atletico Madrid Kulübü, Arjantinli teknik direktör Diego Simeone’nin sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı.

Atletico Madrid Kulübünün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Simeone’nin sözleşmesinin 2022 yılına kadar uzatıldığı duyuruldu.

Atletico Madrid’e 2011 Aralık ayında gelen 48 yaşındaki teknik adam, bu zamana kadar İspanyol kulübü ile 1 İspanya lig kupası (2014), 1 İspanya Kral Kupası (2013), 2 Avrupa Süper Kupası (2012, 2018), 2 UEFA Avrupa Ligi Kupası (2012, 2018), 1 İspanya Süper Kupası (2014) kazandı.