Atletico Madrid - Sevilla (CANLI)

La Liga'nın 27.hafta maçında 44 puan ile 5.sırada yer alan Atletico Madrid sahasında 46 puan ile 3.sırada bulunan Sevilla ile kritik bir maça çıkacak. Atletico Madrid - Sevilla maçını canlı olarak Fanatik.com.tr üzerinde takip edebileceksiniz. Sezonun ilk yarısında oynanan maç 1-1 berabere sona ermişti.

İlk 11'ler belli oldu

Atletico Madrid: Oblak, Hermoso, Felipe, Savic, Trippier, Llorente, Saul, Koke, Correa, Joao Felix, Morata

Sevilla: Vaclík, Navas, Diego Carlos, Kounde, Reguilon, Gudelj, Banega, Joan Jordan, Ocampos, Suso, De Jong









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