Atletico Madrid - Sevilla (CANLI)

La Liga'nın 27.hafta maçında Atletico Madrid sahasında Sevilla ile kritik bir maça çıkacak. Atletico Madrid - Sevilla maçını canlı olarak Fanatik.com.tr üzerinde takip edebileceksiniz.

07 Mart 2020, Cumartesi 17:46 Son Güncelleme:
- A +
Atletico Madrid - Sevilla (CANLI)

La Liga'nın 27.hafta maçında 44 puan ile 5.sırada yer alan Atletico Madrid sahasında 46 puan ile 3.sırada bulunan Sevilla ile kritik bir maça çıkacak. Atletico Madrid - Sevilla maçını canlı olarak Fanatik.com.tr üzerinde takip edebileceksiniz. Sezonun ilk yarısında oynanan maç 1-1 berabere sona ermişti.

İlk 11'ler belli oldu

Atletico Madrid: Oblak, Hermoso, Felipe, Savic, Trippier, Llorente, Saul, Koke, Correa, Joao Felix, Morata

Sevilla: Vaclík, Navas, Diego Carlos, Kounde, Reguilon, Gudelj, Banega, Joan Jordan, Ocampos, Suso, De Jong


ORANLAR YÜKSELİYOR! MİSLİ.COM ÜZERİNDEN BAHİS OYNAMAK İÇİN HEMEN TIKLA


CANLI YAYIN

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...