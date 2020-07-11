Salgın arasından döndükten sonra oynadığı 8 maçtan 18 puan çıkartan Atletico Madrid ligdeki sırasını da hep muhafaza etti, Villarreal'e yakalanmadı. Hafif sakatlığı bulunan Jose Gimenez riske edilmeyebilir, stoperde Stefan Savic'in partneri olarak Felipe'yi izleyebiliriz. Celta Vigo karşısında cezası nedeniyle oynayamayan Diego Costa ilk 11'e geri dönüyor, arkasında da Yannick Carrasco bir kanatta - Koke diğer kanatta görev yapacak.

Real Betis ise son olarak Osasuna'yı 3-0 geçti ve ligin hedefsiz takımlarından biri haline geldi. Cezası sona eren Sergio Canales'in de dönüşüyle takımda eksik oyuncu da kalmadı. Geçici TD Alexis Trujillo savunmayı bazen 3'lü, bazen de 4'lü oynatabiliyor. Sağ koridoru Emerson'a, sol koridoru ise Alex Moreno'ya emanet etmesi bekleniyor. Orta sahada Canales'in yanına Guido Rodriguez ile Andres Guardado'yu dikecek. En ileride ise Loren Moron ile gol arayacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Atletico Madrid ligde oynadığı son 13 maçı kaybetmedi. (7 galibiyet - 6 beraberlik)

- Real Betis deplasmanda oynadığı son 10 lig maçını kazanamadı. (5 beraberlik - 5 mağlubiyet)

- İki takım arasında oynanan son 7 maçın 6'sı "2.5 ALT" bitti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu La Liga mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Atletico Madrid kazanır" oldu! %77'lik kesim salgın arasından döndükten sonra iç sahada puan kaybetmeyen El Atleti'ye güveniyor... %6'lık kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmadan en az 3 gol bekliyor.

MİSLİ.COM YAZARI M. FEVZİ TANIRLI NE DİYOR?

Atletico 3.lük için Sevilla ile yarışta. Bu maç sonrasındaki 2 rakibi daha zor. Getafe ve ligin bitimine doğru toparlanmaya başlıyor olsa da Sociedad. Bu nedenle bu maçı kazanmak zorunda. Savunmada Lodi cezalı. Joao Felix’in yokluğu da sürüyor. Betis, nihayet önerdiğimiz gibi Osasuna önünde kazandı ve dükkanı kapattı. 2-1 ya da 3-1 gibi skorla Atletico’nun alacağını düşünüyorum.



