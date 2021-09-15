UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk hafta maçında Atletico Madrid ile Porto karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesi Atletico'da eksik oyuncu bulunmuyor. Porto'da ise sakatlığı devam eden kaleci Marchesin, maç kadrosunda olmayacak. İki takım da dev arenaya galibiyetle başlamayı amaçlıyor. Zorlu gruptaki diğer maçta ise Liverpool ile Milan karşı karşıya gelecek.

Atletico Madrid-Porto maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Wanda Metropolitano'da oynanacak Atletico Madrid-Porto maçını Rumen hakem Ovidiu Hategan yönetecek. TSİ 22.00'de başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı şöyle:

14 Eylül Salı:

19.45 Young Boys (İsviçre) 2-1 Manchester United (İngiltere) (Exxen)

19.45 Sevilla (İspanya) 1-1 Salzburg (Avusturya) (Exxen)

22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) 0-0 Benfica (Portekiz) (Exxen)

22.00 Barcelona (İspanya) 0-3 Bayern Münih (Almanya (Exxen)

22.00 Villarreal (İspanya) 2-2 Atalanta (İtalya) (Exxen)

22.00 Lille (Fransa) 0-0 Wolfsburg (Almanya) (Exxen)

22.00 Malmö (İsveç) 0-3 Juventus (İtalya) (Exxen)

22.00 Chelsea (İngiltere) 1-0 Zenit (Rusya) (Exxen)

15 Eylül Çarşamba:

19.45 Beşiktaş - Borussia Dortmund (Almanya) (Exxen)

19.45 Sheriff (Moldova) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) (Exxen)

22.00 Club Brugge (Belçika) - Paris Saint-Germain (Fransa) (Exxen)

22.00 Manchester City (İngiltere) -Leipzig (Almanya) (Exxen)

22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Porto (Portekiz) (Exxen)

22.00 Liverpool (İngiltere) - Milan (İtalya) (Exxen)

22.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Ajax (Hollanda) (Exxen)

22.00 Inter (İtalya) - Real Madrid (İspanya) (Exxen)







