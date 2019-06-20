La Liga ekibi Atletico Madrid, ezeli rakibi Real Madrid'in 24 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu Marcos Llorente'yi kadrosuna kattığını duyurdu. Kırmızı Beyazlı kulüp, resmi internet sitesi aracılığıyla yaptığı açıklamada İspanyol futbolcunun sağlık kontrolünden geçirildikten sonra kendisini beş yıllığına Atletico'ya bağlayan sözleşmenin altına imza atacağı belirtildi.

Geçtiğimiz sezon yalnızca 16 maçta forma şansı bulabilen Llorente'nin transferi için ödenen bonservis bedelininse 40 milyon euro olduğu öğrenildi. Futbol kariyerine Real'in altyapısında başlayan yıldız isim, şu ana dek Eflatun Beyazlılar haricindeki tek deneyimini 2016/17 sezonunda kiralık olarak formasını giydiği Alaves'te yaşamıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler