Atletico Madrid - Manchester United maçı öncesi bilinmesi gerekenler

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda ilk maçların heyecanı, bu gece sona erecek. Gecenin en önemli maçında Atletico Madrid sahasında Manchester United'ı ağırlayacak.

Bu sezon istikrar yakalayamayan Atletico Madrid, ligdeki inişli çıkışlı performans sergilemeye devam ediyor. Evinde ağırladığı Levante’ye 1-0 mağlup olan İspanyol ekibi, son olarak Osasuna deplasmanından 3-0 galip ayrıldı.

Manchester United, Premier Lig’de zirve yarışından kopsalar da Şampiyonlar Ligi gruplarından lider çıkmaları onlara epey özgüven kazandırdı. Zaman zaman oyundan kopmalar yaşayan İngiliz ekibi en son konuk olduğu Leeds United karşısında 1 dakikada 2 gol yiyerek bunu kanıtlamış oldu.

Atletico Madrid oynadığı 13 maçın 7'sini kaybetse de Manchester United rakibi karşısında karşı sıkıntı yaşayabilir. İki takımın gol atmasını beklemek en ideal seçim.