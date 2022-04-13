Avrupa'nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı devam ediyor. Dün oynanan maçlarda Villarreal büyük bir sürprize imza atarak Bayern Münih'i elerken, Real Madrid de nefes kesen maçta Chelsea'ye 3-2 yenilmesine rağmen turu atlayan taraf oldu.

Bu akşam da yarı final biletini alacak iki takım daha belli olacak. Atletico Madrid, Etihad'da 1-0 yenildiği Manchester City'i konuk edecek. İlk maçta oldukça defansif bir oyun oynayan ve eleştirilen İspanyollar rövanş karşılaşmasında taraftarı önünde Maviler'i devirmeye çalışacak. Geçen sezon finalde Chelsea'ye kaybeden City ise bu sezon kupanın yine en büyük favorilerinden biri... Pep Guardiola'nın ekibi ilk maçta aldığı avantajlı skoru koruyarak yarı final biletini almanın peşinde olacak.

Beraberlik ve her türlü galibiyetinde İngiliz ekibi turu atlayacak. Atletico'nun, City'i saf dışı bırakması için ise en az iki farklı galibiyete ihtiyacı olacak. Tek farklı galibiyetinde ise mücadele uzatmalara gidecek.

Atletico Madrid-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Nefes kesecek karşılaşma 13 Nisan Çarşamba günü oynanacak ve 22.00'da başlayacak. Wanda Metropolitana'da oynanacak kritik mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.

Atletico Madrid-Manchester City muhtemel 11'leri:

Atletico Madrid: Oblak, Savic, Felipe, Reinaldo, Llorente, Paul, Koke, Kondagbio, Carrasco, Felix, Griezmann.

Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Laporte, Cancelo, Bruyne, İlkay, De Bruyne, Mahrez, Foden, Grealish.