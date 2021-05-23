LaLiga'nın 38. haftasında deplasmanda Real Valladolid’i 2-1 mağlup eden Atletico Madrid, şampiyonluğa ulaştı. Takımını şampiyonluğa götüren golü atan Uruguaylı futbolcu Luis Suarez, günün öne çıkan ismi oldu.

Valladolid maçının ardından yayıncı kuruluşa konuşan Luis Suarez, göz yaşlarına hakim olamadı. Geçen yıl Barcelona’dan ayrılarak Atletico Madrid’e transfer olma süreciyle ilgili de konuşan Suarez, "Barcelona’da beni küçümsediler. Atletico Madrid kendimi göstermeye devam etmem için bana kapılarını açtı. Bana güvendiler. Bu sezon benimle birlikte ailem ve dostlarım da acı çekti." diye konuştu.

Atletico Madrid Kulübü Başkanı Enrique Cerezo da 34 yaşındaki Uruguaylı futbolcu Suarez’in sözleşmesinin bir yıl daha uzatıldığını, teknik direktör Diego Simeone’nin de "istediği kadar kalabileceğini" söyledi.







