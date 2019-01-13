Atletico Madrid-Levante maç sonucu: 1-0

La Liga'da şampiyonluk mücadelesi veren Atletico Madrid, kendi sahasında ağırladığı Levante'yi 1-0 mağlup etti. Atletico'ya galibiyeti getiren gol, mücadelenin ikinci yarısında Antoine Griezmann'dan geldi.

13 Ocak 2019, Pazar 16:17
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Atletico Madrid-Levante maç sonucu: 1-0

La Liga'da şampiyonluk mücadelesi veren Atletico Madrid, ligin 19. haftasında Wanda Metropolitano'da Levante'yi ağırladı.

İlk yarısı golsüz sona eren maçın 55'inci dakikasında Nikola Vukcevic'in ceza sahasında topa elle müdahale etmesinin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi.

57'de topun başına geçen Antoine Griezmann, topu filelerle buluşturdu ve Atletico'ya 3 puanı getiren golü kaydetti: 1-0

Atletico, böylece puanını 38'e yükselterek lider Barcelona'yla arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 2'ye indirdi.

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