İspanya Kral Kupası’nda ilk sürprizi son 16 turunda Atletico Madrid’i eleyen Girona takımı yaptı.

İlk maçta deplasmanda Girona ile 1-1 berabere kalan Atletico Madrid, sahasında oynadığı karşılaşmanın 3-3 sona ermesi sonrasında kupadan elendi.

Toplamda 6 golün atıldığı müsabakada Atletico Madrid’in öne geçtiği her gole karşılık vermeyi başaran Girona, çeyrek finale yükselen takım oldu.

Maçta Atletico Madrid’in gollerini 12. dakikada Nikola Kalinic, 65. dakikada Angel Correa ve 83. dakikada Antoine Griezmann, Girona’nın gollerini ise 36. dakikada Valery Fernandez, 58. dakikada Christian Stuani ve 87. dakikada Seydou Doumbia attı.