Atletico Madrid Kamara trasferinden vazgeçti

Ttransfer listesinde bu yaz öncelikli isimler arasında yer alan Fransız futbolcunun başkent ekibine yolu düşmeyecek gibi görünüyor. İspanyol ekibinin teknik direktörü Diego Simeone’nin Real Betis’in Arjantinli defansif orta saha oyuncusu Guido Rodriguez’i transfer listesinin ilk sırasına aldığı iddia edildi.

Bu da Marsilyalı Kamara’nın Atletico’nun transfer listesinden çıktığı anlamına geliyor. Boubacar Kamara’yı kadrosunda tutmak isteyen Marsilya ise bu durumu fırsata çevirmeye çalışıyor. Başkan Pablo Longoria’nın çabalarına rağmen Marsilya ile sözleşme uzatmak konusunda istekli görünmeyen 22 yaşındaki futbolcu için yeni bir formül tartışılıyor.

L’Equipe’in haberine göre, Kamara’ya, Bakambu, Milik, Gerson, Payet ve Mandanda’nın aldığı maaştan daha yükseğini önererek kulübün en yüksek maaşlı futbolcusunu olmayı teklif eden Marsilya, genç orta saha oyuncusuna kısa süreli ya da uzun süreli bir sözleşme imzalama opsiyonunu da tanımayı planlıyor.