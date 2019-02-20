Atletico Madrid - Juventus maç sonucu: 2-0

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Atletico Madrid, Wanda Metropolitano'da Juventus'u konuk etti.

Taraftar desteğini de arkasına alan Simeone'li Atletico, Allegri'nin Juventus'unu eli boş gönderdi ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Atletico'ya galibiyeti getiren goller 78. dakikada Gimenez ve 83. dakikada Diego Godin'den geldi. Ayrıca Morata'nın 70. dakikada attığı gol VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

İki takım arasında Allianz Stadı'nda gerçekleşecek rövanş mücadelesi, 12 Mart'ta oynanacak.

Simeone Çizme ekiplerine yenilmiyor

Juventus maçı ile İtalyan takımlarıyla 7. kez karşılaşan Diego Simeone, sahadan yine başı dik ayrıldı. Daha önce 4 galibiyet, 2 beraberlik alan Simeone, Juve galibiyetiyle galibiyet sayısnı 5'e yükseltti ve yine mağlubiyet yüzü görmedi.

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