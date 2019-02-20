Atletico Madrid - Juventus (CANLI)

Şampiyonlar Ligi’nde ikinci tur ilk maçlarının heyecanı bu akşam oynanacak iki maçla sona erecek. Elbette tüm gözler, İspanya’nın Başkent’i Madrid’deki Metropolitano Stadı’na çevrildi. Devler Ligi’nin iki güçlü ekibinden Atletico Madrid, İtalyan temsilcisi Juventus’u ağırlıyor. TSİ 23.00’te başlayan karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

70. dakikada Atletico Madrid, Morata ile 1-0 öne geçti. Hakem Felix Zwayer, VAR incelemesinin ardından faul gerekçesiyle golü iptal etti.





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İlk 11'ler

Atletico Madrid: Oblak, Juanfran, Godin, Gimenez, Filipe Luis, Rodri, Partey, Koke, Saul, Griezmann, Diego Costa

Juventus: Szczesny, De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Bentancur, Matuidi, Pjanic, Dybala, Ronaldo, Mandzukic

Ev sahibinde Lucas Hernandez, konuk takımda Juan Cuadrado’nun sakatlıkları bulunuyor.

Atletico’nun bu maçtaki en önemli gol kozlarının başında Antoine Griezmann gelirken, Juve’de elbette en büyük silah Cristiano Ronaldo. Uzun yıllar Real Madrid formasıyla, Atletico’ya karşı oynayan Ronaldo, Kırmızı Beyazlılar’ın filelerini 31 maçta tam 22 kez havalandırmayı başarmıştı.