Atletico Madrid, James Rodriguez transferini bitiriyor

Real Madrid'de forma şansı bulması zor gözüken isimlerden James Rodriguez'in, bu kez Atletico formasıyla Madrid'de kalacağı iddia edildi.

Kolombiyalı gazeteci Javier Hernandez Bonnet, oyuncunun Atletico Madrid'e transferinin bitmek üzere olduğunu açıkladı. Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane'ın da yaz dönemindeki yeni transferlere kaynak oluşturmak adına oyuncunun satılmasını istediği belirtiliyordu.

Blu Radio'ya açıklamalarda bulunan Bonnet, "Real Madrid, en azından parasının bir kısmını kurtarmak istiyorsa onu satmak durumunda. Bunu şimdi veya Aralık ayında yapmazlarsa James, serbest kalacak. Real Madrid'in James için kapıları açması gerekiyor. Bayern Münih'e gittiğinde bu transferi bana söyleyen kaynaklar, Atletico Madrid'e transfer ihtimalinin de %80 oranında bittiğini söylediler" ifadelerini kullandı.



