Atletico Madrid ve Barcelona'nın, Fransız oyuncunun 2 yıllık kiralık sözleşmesinin ardından geçerli olacak 40 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesinin değişmesi için anlaşma sağladı ve Fransız futbolcu ile bugün resmi sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Yıldız golcünün sözleşmesindeki zorunlu satın alma maddesi kullanıldı ve bu maddedeki tutarda indirim için Barcelona ile anlaşma sağlandı. Yapılan anlaşmaya göre 40 milyon euro olan bonservis bedelinde büyük bir indirime gidilerek 20+4 milyon euroya işi bitirdi.

Bu sezon Atletico Madrid formasıyla üçü Şampiyonlar Ligi maçı olmak üzere 10 karşılaşmada süre alan Antoine Griezmann, 3 gol ve 1 asist kaydetti.

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Atletico Madrid'in yaptığı açıklamada "Atletico Madrid ve FC Barcelona, ​​2021 yazından bugüne kadar kulübümüz için Barça'dan kiralanan Antoine Griezmann'ın transferi için anlaşmaya vardı. Ayrıca Fransız forvet, kendisini 30 Haziran 2026'ya kadar şirketimize bağlayacak bir sözleşme imzaladı. 304 resmi maçta Griezmann, 144 gol atarken 59 da asist yaptı. Tarihimizin dördüncü en skorer ismi oldu. José Eulogio Gárate gibi başka bir efsaneyi ve Atletico'nun üçüncü golcüsü Campos'tan sadece iki gol fazla attı. Fransız oyuncunun önünde, 169 golle Atletico'nun efsaneleri Escudero ve 172 golle Luis Aragonés bulunuyor." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Atletico Madrid'in Barcelona'dan 2 sezonluğuna kiraladığı Antoine Griezmann'ın sözleşmesinde, Fransız oyuncunun iki sezon boyunca oynanacak maçların yüzde 50'sinde en az 45 dakika oynaması halinde devreye girecek 40 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu yer alıyordu.

Atletico Madrid yönetiminin daha düşük bir bonservis bedeli ödemek için takımın teknik direktörü Diego Simeone'ye Griezmann'a daha az süre vermesini söylediği kaydedildi.







